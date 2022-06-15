سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اسكتلندا تتحرك رسمياً لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-15T04:36:58+0000
اسكتلندا تتحرك رسمياً لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال

شفق نيوز/ بدأت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستيرجن حملتها لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال، قائلة إن اسكتلندا ستكون في وضع أفضل اقتصاديا خارج المملكة المتحدة.

وتقول ستيرجن، التي تقود الحزب الوطني الاسكتلندي وكذلك الحكومة المفوضة في اسكتلندا، إنها ستصدر أول ورقة ضمن سلسلة أوراق تعرض قضية الاستقلال.

ورفض سكان اسكتلندا الاستقلال في استفتاء عام 2014، حين قال 55 بالمائة من الناخبين إنهم يريدون البقاء ضمن المملكة المتحدة، وهو إجراء تعارضه أيضا حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، قائلة إن القضية حسمت في التصويت السابق.

لكن ستيرجن تجادل بأن المشهد تغير منذ ذلك الحين، خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي سياسة عارضها غالبية سكان اسكتلندا.

وقالت ستيرجن في مقابلة مع (بي بي سي) ”لو كنا نعرف في 2014 كل ما نعرفه الآن عن المسار الذي كانت ستسلكه المملكة المتحدة منذ ذلك الحين، فلا شك أن اسكتلندا كانت ستصوت بنعم على الاستقلال في ذلك الوقت”.

related

رئيس الوزراء البريطاني: أوكرانيا ستنتصر على الاحتلال الروسي

Date: 2022-05-03 12:37:48
رئيس الوزراء البريطاني: أوكرانيا ستنتصر على الاحتلال الروسي

روسيا تهاجم بريطانيا وامريكا وتلوح بخيار عسكري: سندافع عن حدودنا بكل الوسائل

Date: 2021-06-25 08:12:41
روسيا تهاجم بريطانيا وامريكا وتلوح بخيار عسكري: سندافع عن حدودنا بكل الوسائل

بعد 3 أسابيع من تلقي اللقاح.. ممرضة بريطانية تصاب بكورونا

Date: 2021-01-09 19:32:45
بعد 3 أسابيع من تلقي اللقاح.. ممرضة بريطانية تصاب بكورونا

بريطانيا تذهب الى انتخابات مبكرة

Date: 2019-09-04 07:48:43
بريطانيا تذهب الى انتخابات مبكرة

وزير دفاعها: بريطانيا قد تعود عسكرياً إلى افغانستان

Date: 2021-08-13 09:07:39
وزير دفاعها: بريطانيا قد تعود عسكرياً إلى افغانستان

ظهور آثار جانبية على بريطانيين بعد تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"

Date: 2021-03-23 15:11:08
ظهور آثار جانبية على بريطانيين بعد تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"

بالفيديو.. اعتقال رجل طعن رجل دين في مسجد بلندن

Date: 2020-02-20 19:09:39
بالفيديو.. اعتقال رجل طعن رجل دين في مسجد بلندن

بريطانيا تفكر في تقليص مدة الحجر الصحي

Date: 2020-10-25 09:32:09
بريطانيا تفكر في تقليص مدة الحجر الصحي