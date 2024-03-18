اسرائيل: قصف جوي على إيلات

شفق نيوز/ أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أن مدينة إيلات، المطلة على خليج العقبة، تعرضت لقصف جوي.

وأوضح في بيان، أن "هدفا جويا مشبوها عبر البحر الأحمر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة شمالي مدينة إيلات".

وأضاف البيان أنه "تمت مراقبة الهدف من قبل قوات القوات الجوية ولم تحدث أضرار ولم تقع إصابات"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتتعرض إيلات باستمرار لهجمات غالبا ما يتبناها الحوثيون. كما نفذوا حصارا على ميناء إيلات، من خلال منع السفن من التوجه إليه واستهدافها بالصواريخ والمسيرات عند مرورها بمضيق باب المندب.

وأعلنت إدارة ميناء إيلات أن النشاط الملاحي انخفض بنسبة 85 بالمئة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وعلى المدينة نفسها.