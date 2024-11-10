اسرائيل توسع عمليتها البرية في جنوب لبنان

شفق نيوز/ وضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي اليوم الأحد، مصادقته على توسيع العملية العسكرية البرية جنوبي لبنان.

وفي 23 سبتمبر الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها على لبنان وخصوصا معاقل حزب الله، وفي 30 من الشهر ذاته أطلقت عملية برية في الجنوب.

ويعلن حزب الله بين الحين والآخر أنه تصدى لمحاولات تسلل قوات إسرائيلية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وأن مقاتليه اشتبكوا مع جنود إسرائيليين على الحدود.

وفي وقت سابق من الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل "ألحقت الهزيمة بحزب الله"، معتبرا اغتيال زعيمه حسن نصر الله قبل أسابيع "تتويج لهذا الإنجاز".

وذكر كاتس الذي عين مؤخرا وزيرا للدفاع بعد ترك حقيبة الخارجية: "الآن أصبح من الواجب علينا مواصلة الضغط من أجل جني ثمار هذا النصر".