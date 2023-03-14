اسرائيل تمر بأصعب أيامها منذ 1973 ورئيسها يصف الوضع بـ"الخطير"

شفق نيوز/ قال رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعيش أياما هي الأصعب منذ حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، عن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أن بلاده تعيش فترة أمنية صعبة للغاية، هي الأخطر منذ حرب السادس من أكتوبر 1973.

وشدد الجنرال آيزنكوت على أن إسرائيل تمر بفترة زمنية وأمنية خطيرة جدا، وأنه لا ينصح بالفصل بين الجيش الإسرائيلي والشعب في البلاد.

وجاءت إشارة الجنرال غادي آيزنكوت على خلفية إجراء وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، تقييما للوضع في بلاده، وذلك بعد خروج الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل.

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعيش وضعا خطيرا للغاية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم ايضا، عن الرئيس الإسرائيلي أن الوضع في بلاده خطير وقد يكون للأزمة في إسرائيل عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية أيضا.

وطالب هرتسوغ بالعمل على تحصين مبادئ إسرائيل الأساسية للأجيال القادمة.

وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد قال يوم الخميس الماضي، إن "الإصلاح القضائي" الجاري تمريره من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غير مقبول ويجب استبداله.

وأكد في خطاب له، أن "فصائل الائتلاف والمعارضة ستكون مسؤولة عن أي فوضى تترتب على ذلك، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق واسع بشأن الإصلاح القضائي من خلال المفاوضات"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وطالب هرتسوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، باستبدال "الإصلاح القضائي" بـ"مجموعة تشريعات أخرى، متفق عليها وفي الحال"، واصفا الوضع الحالي بأنه "كابوس"، مضيفا أن "الأمة كانت ممزقة أمام عينيه"، بحسب تعبيره.

وحذر الرئيس الإسرائيلي في خطابه، من بلوغ "نقطة اللاعودة"، موضحا للائتلاف والمعارضة أنهم "إذا فشلوا في وضع الدولة فوق غرورهم ومصالحهم السياسية، فإنهم سيدفعون بالبلاد إلى الهاوية".

وقال هرتسوغ لقادة إسرائيل: "هناك خيار واحد: إما كارثة أو إيجاد حل، وإذا اخترتم الاستمرار في المسار الذي اتبعتموه حتى الآن، فستحققون الفوضى بيديكم، والتاريخ سيحكم عليكم، تحملوا المسؤولية وعلى الفور".

وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.

وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.