سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اسرائيل تكشف لأول مرة: قصف صدام حسين لتل أبيب قتل 14 وأصاب 229

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-07T16:28:47+0000
اسرائيل تكشف لأول مرة: قصف صدام حسين لتل أبيب قتل 14 وأصاب 229

شفق نيوز/ نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن أرشيف الجيش الإسرائيلي، كشفت لأول مرة، معلومات ومقاطع فيديو لآثار خلفها قصف الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، إسرائيل، خلال حرب الخليج الثانية، قبل 30 عاماً، مؤكدة أن صواريخ سكود العراقية أدت لمقتل 14 من مواطنيها.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي نشرت تقرير أرشيف الجيش الإسرائيلي، فإن المخاوف الرئيسية في إسرائيل آنذاك كانت من استخدام صدام حسين أسلحة كيماوية في هجماته.

وأشار التقرير إلى أنه ابتداءً من 18 يناير/كانون الثاني حتى 25 فبراير/شباط 1991، سقط على إسرائيل 43 صاروخاً في 19 هجوماً صاروخياً، انطلاقاً من غربي العراق، فيما كان لمدينة تل أبيب (وسط) النصيب الأكبر من الصواريخ العراقية آنذاك، إذ شهدت سقوط 26 صاروخاً، فيما سقط على مدينة حيفا (شمال) 8 صواريخ و4 على مجلس شمرون الاستيطاني بشمالي الضفة الغربية المحتلة و5 في منطقة النقب.

كما أكد التقرير إصابة 229 إسرائيلياً بشكل مباشر، في تلك الهجمات الصاروخية، فيما قتل 14، وحقن 222 إسرائيلياً أنفسهم بمادة الأتروبين، التي تفيد في حالات استنشاق الغازات السامة، بينما أصيب 530 إسرائيلياً بالهلع.

التقرير أكد أنه "تم نشر جنود أمريكيين في إسرائيل شاركوا في عمليات الدفاع الصاروخي لاسيما ببطاريات الصواريخ الدفاعية من نوع باتريوت التي وصلت في شحنات خاصة من الولايات المتحدة".

من جانبها، قالت القناة كان الإسرائيلية مستعرضة نتائج القصف الصاروخي العراقي: "اشتعلت النيران في المصانع، انهارت المباني، ومكث المواطنون ساعات طويلة في الملاجئ وهم يرتدون الأقنعة المضادة للغازات. كانت المخاوف التي لم تتحقق في النهاية من هجمات بصواريخ غير تقليدية تحتوي مواد كيميائية".

يأتي ذلك في الذكرى الثلاثين لحرب الخليج، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع مقاطع أرشيفية نادرة من فترة الحرب"، تضمنت "مقاطع فيديو وصور من الجبهة الداخلية الإسرائيلية ومواقع سقوط الصواريخ ويوميات الحرب.

related

إيران تنزل العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة

Date: 2019-07-21 19:08:23
إيران تنزل العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة

ترامب يدرس إعلان تفشي كورونا كارثة على مستوى امريكا

Date: 2020-03-11 20:24:35
ترامب يدرس إعلان تفشي كورونا كارثة على مستوى امريكا

العثور على عبوة ناسفة أمام مقر للحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن

Date: 2021-01-06 21:10:40
العثور على عبوة ناسفة أمام مقر للحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن

اربع شركات طيران عالمية تحظر الرحلات الجوية فوق اجزاء من ايران

Date: 2019-06-21 12:13:03
اربع شركات طيران عالمية تحظر الرحلات الجوية فوق اجزاء من ايران

العمال الكوردستاني يعلن مقتل 100 جندي تركي منذ إنطلاق العملية العسكرية الأخيرة

Date: 2020-06-27 21:48:55
العمال الكوردستاني يعلن مقتل 100 جندي تركي منذ إنطلاق العملية العسكرية الأخيرة

أمريكا تتحدث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كورونا

Date: 2020-02-25 17:06:49
أمريكا تتحدث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كورونا

السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

Date: 2020-12-11 10:55:34
السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

روحاني يضع شرطا للاجتماع مع ترامب: لم نسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية

Date: 2019-08-27 08:54:59
روحاني يضع شرطا للاجتماع مع ترامب: لم نسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية