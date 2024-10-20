اسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في الجيش بمعارك غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط في الجيش برتبة كولونيل، وإصابة آخر بجروح بالغة، أثناء العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الضابط المقتول هو قائد اللواء "401" في الجيش إحسان دكسا، البالغ من العمر 41 عاماً.

ودكسا من بلدة دالية الكرمل شمالي إسرائيل، وهي ذات أغلبية دُرزية. تم تجنيده في سلاح المدرعات التابع للجيش الإسرائيلي عام 2001.

وقُتل الأحد عندما مرت دبابة كان فيها فوق عبوة ناسفة شمال غزة، فيما أصيب ضابط آخر بجروح خطيرة في الحادث.

وخلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني صيف 2006، قاد دكسا قوة مدرعة مستقلة تعمل تحت لواء المظليين التابع للجيش الإسرائيلي، وفق "هآرتس".

وفي وقت مبكر الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي، أن عدد السكان الذين غادروا منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، وصل إلى أكثر من 5 آلاف شخص، بينما تحدث صحفيون فلسطينيون عن "حصار" عائلات ووضع القوات الإسرائيلية "براميل متفجرة" في الأحياء السكنية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "يتواصل انتقال السكان الفلسطينيين من منطقة جباليا حيث انتقل حتى الساعة أكثر من 5,000 فلسطيني من المنطقة. يتواصل السماح للسكان بالانتقال بشكل آمن من المنطقة عبر المسارات المرتبة".