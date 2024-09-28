اسرائيل تعلن اغتيال قيادي باستخبارات حزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، اغتيال قيادي باستخبارات حزب الله اللبناني، وذلك بعد ساعات من إعلانه نجاح اغتيال الأمين العام للحزب حسين نصر الله.

وقال الجيش، "هاجمت مقاتلات سلاح الجو بتوجيهات من جناح المخابرات، حسن خليل ياسين، القيادي البارز في استخبارات حزب الله، ظهراً في الضاحية ببيروت، ما أدى إلى مقتله".

ونعى "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، الأمين العام للحزب حسن نصر الله مؤكداً بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن اغتيال حسن نصر الله.