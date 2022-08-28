اسرائيل تطلق حملة "عاجلة" لوقف توقيع الاتفاق النووي الإيراني 

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الصنداي تلغراف" البريطانية، اليوم الأحد، أن الإسرائيليين أطلقوا حملة دبلوماسية "عاجلة" لوقف توقيع الولايات المتحدة على الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت الصحيفة في تقرير نشره موقع BBC، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه بينما تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى استعادة الاتفاق النووي الذي كان موجودا في عهد أوباما، تخشى إسرائيل أن تقدم هذه الخطوة مليارات الدولارات إلى طهران.

وأضافت "أطلق الإسرائيليون حملة دبلوماسية عاجلة لإلغاء الشروط الحالية للاتفاق، والتي من شأنها أن تخفف العقوبات المشددة مقابل قيود على برنامج إيران النووي".

ووفق التقرير "تخشى إسرائيل، التي تعتبر البرنامج النووي تهديدا وجوديا لها، أن الأموال التي سيتم تحريرها من خلال إنهاء العقوبات سوف يتم تحويلها بسرعة إلى مجموعات تعمل بالوكالة عن إيران مثل حزب الله في لبنان وسوريا".

وأضاف،"هناك مخاوف في الغرب من إمكانية استخدام الأموال لتمويل دعم إيران المتزايد للغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك تسليم طائرات مسيرة لشن هجمات جوية".

وتابع، أن "المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أوضحوا أن الطائرات بدون طيار المقدمة لروسيا قد تكون قيد الاستخدام بالفعل، وأنه كجزء من تحالف إيران الأعمق مع روسيا، ستقدم طهران المشورة بشأن أفضل السبل لتجنب العقوبات المعوقة".

وبالعودة إلى الاتفاق النووي، يوضح التقرير، "ربط المسؤولون الأمريكيون التقدم بإسقاط إيران مطلبين رئيسيين في مسودة النص، رغم أن إيران تنفي ذلك. كانت تلك المطالب إنهاء تحقيق الوكالة الذرية للأمم المتحدة في نشاط المواقع النووية الإيرانية، وإزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء الأمريكية للإرهاب".

ويشرح كاتب التقرير، "نقطة الخلاف الأخرى وهي قلق إيران من أن الإدارة الأمريكية المستقبلية قد تختار الانسحاب مرة أخرى من الصفقة، مما يضع إيران مرة أخرى تحت عقوبات قاسية. من المفهوم أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا فترة خمس سنوات لن تتمكن خلالها الولايات المتحدة من إعادة فرض العقوبات بموجب هذا السيناريو".

ويختم "مع ذلك، يقال إن المسؤولين الأمريكيين مترددين في قبول هذه الشروط لأن ذلك سيتطلب من الرئيس جو بايدن تقديم وعد من شأنه أن يقيد الإدارات المستقبلية والكونغرس".