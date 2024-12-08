اسرائيل تشن غارات واسعة في دمشق ومقار عسكرية وتسيطر على "جبل الشيخ"

شفق نيوز/ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل قصفت مركز البحوث العلمية في المربع الأمني بدمشق حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية، كما شنت غارات جوية استهدفت حي المزة بالعاصمة السورية.

كما نقلت وكالة رويترز -عن مصدر أمني لبناني وآخر سوري- أن تلك الغارات التي استهدفت حي المزة في دمشق يشتبه أنها إسرائيلية.

وأضافت الوكالة -عن مصادر أمنية إقليمية- أن طائرات يعتقد أنها إسرائيلية قصفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا، والتي أخلاها الجيش ليلا.

وقالت المصادر تلك إن 6 ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمالي مدينة السويداء، وتضم مخزونا كبيرا من الصواريخ والقذائف التي تركتها القوات السورية وراءها.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية -عن مصدر أمني- أن الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة جنوبي سوريا، وبمنطقة مطار دمشق "خشية وصولها لأيدي المسلحين".

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة "دون مقاومة".

وفي غضون ذلك؛ اصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان 5 قرى بجنوب سوريا، طلب فيه من السكان أن يلزموا منازلهم حتى إشعار آخر.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القرى الـ 5 هي القنيطرة وأوفانية والحميدية والصمدانية الغربية والقحطانية.

كما اعلنت وكالة رويترز؛ أن إسرائيل استهدفت مقر الجمارك والمخابرات العسكرية في مجمع أمني بحي كفر سوسة بدمشق.

وكان نظام الرئيس بشار الأسد سقط فجر اليوم الأحد إثر فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، واستطاعت قوات المعارضة بعده السيطرة على إدلب وحماة ودرعا فالسويداء وحمص، وأخيرا دمشق.