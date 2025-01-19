اسرائيل تشن غارات جوية جنوبي غزة قبل ساعة من سريان الاتفاق

شفق نيوز/ قبل ساعة تقريبا من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والشروع في تنفيذ المرحلة الأولى منه، وقعت غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إسرائيل شنت غارات جوية على المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما شن الطيران الإسرائيلي قصفاً عنيفاً على خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي نسف مبان سكنية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من شمال غزة.

يأتي هذا وسط أنباء، في وقت مبكر من صباح الأحد، عن بدء القوات الإسرائيلية الانسحاب من مناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على طول الحدود مع مصر.

يشار إلى أنه من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في وقت لاحق من صباح الأحد، على أن يتبعه الإفراج عن دفعة من المحتجزين بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهرا وقلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل حيز التنفيذ في الساعة 06:30 من صباح اليوم الأحد، بتوقيت غرينتش.