اسرائيل تسمي خمس دول جديدة قد تعلن التطبيع بعد الانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ ذكر وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، في حديث أدلى به لـ ”قناة 20“ العبرية، أن بلاده ستكثف الاتصالات مع سلسلة من الدول، بغية التوصل إلى اتفاقيات لتطبيع العلاقات، على غرار ما حدث مع الإمارات والبحرين والسودان، لكن عقب ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية.

وكشف الوزير أن الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة، هي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والنيجر، والمغرب، إذ أكد أنه سيتم تكثيف المفاوضات معها من أجل التوصل إلى اتفاقيات سلام بعد الانتخابات الأمريكية.

وذكر كوهين بأنه كان قد أخبر وسائل الإعلام عقب التوصل إلى اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة، أن إسرائيل بصدد التوصل إلى اتفاق مماثل مع دولة خليجية وأخرى أفريقية، مشيرا إلى أن ما حدث هو ما أشار إليه تماما، إذ انضمت مملكة البحرين والسودان إلى مسيرة السلام مع الدولة العبرية.

وبين أن ما تشهده المنطقة حاليا ”يأتي في إطار تحولات تاريخية كبيرة، ومن منطلق قوة اقتصادية وعسكرية إسرائيلية، فضلا عن إصرار أمريكي للمضي في هذه المسيرة، التي تسفر عن تشكل جبهة قوية تضم كل من مصر والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة“، في مقابل ما أسماه كوهين ”محور الشر الذي تقوده إيران وأردوغان“ على حد قوله.

وخلال الأيام الأخيرة أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك طفرة ستحدث في الاتصالات مع مسقط عقب الانتخابات الأمريكية.

وأشارت المصادر التي تحدثت يوم الأحد الماضي مع مراسل قناة ”أخبار 12“ العبرية، إلى أن مسقط كانت قد أعلنت ترحيبها باتفاقي السلام الموقعين بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين، وقالت إنه لو هناك دولة جديدة ستنضم للمسيرة بعد كل من الإمارات والبحرين والسودان ستكون سلطنة عمان.



