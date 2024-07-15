اسرائيل تستهدف "مقرباً" من بشار الأسد بطائرة مسيّرة (فيديو)

شفق نيوز/ استهدفت ضربة اسرائيلي رجل أعمال سوري مقرّب من الرئيس بشار الأسد مع مرافقه اليوم الاثنين، في منطقة حدودية قريبة من لبنان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد إن "مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها براء القاطرجي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، ما أدى إلى مقتله مع شخص آخر كان برفقته".

وأوضح أن "القاطرجي رجل أعمال مقرب من الأسد، مسؤول عن تمويل فصيل المقاومة السورية لتحرير الجولان"، وهي مجموعة أسسها حزب الله اللبناني قبل سنوات وتتولى تنفيذ عمليات ضد اسرائيل من جنوب سوريا.