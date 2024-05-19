اسرائيل تستبق الأمور وتنأى بنفسها عن حادثة طائرة الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ قال مسؤولون اسرائيليون، يوم الأحد، إن لا علاقة لتل أبيب في الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية نقلا عن المسؤولين: "أما بالنسبة لإسرائيل فالرسالة التي ترسلها إلى دول العالم هي أن تل أبيب ليس لها علاقة بالحادث".

ماذا حدث؟

مساء الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني أن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية. كان الرئيس الإيراني في طريق العودة من مراسم افتتاح سد حدودي مشترك مع حدود أذربيجان حيث التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف صباح الأحد.

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إنه "لا توجد أنباء جديدة عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي".

من كان على متن المروحية؟

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

أشارت إلى أن مروحية الرئيس الإيراني اضطرت للهبوط لرداءة الأحوال الجوية، مبينة أن "الظروف الجوية السيئة تعيق وصول فرق الإغاثة إلى مروحية رئيسي".