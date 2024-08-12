اسرائيل ترصد "اشارات" وتبلغ البنتاغون بساعة الصفر الإيرانية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تحدث هاتفيا (مساء الأحد)، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن خطط إيران لمهاجمة إسرائيل.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن غالانت أبلغ أوستن خلال المكالمة أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تستعد لشن هجوم كبير ضد إسرائيل، ما يدل على توجه ايراني للرد في الأيام المقبلة، بحسب مصدر مطلع على المحادثة.

وسبق أن كشف موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مصادر أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد بأن إيران قررت مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر قبل موعد اجتماع الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في 15 أغسطس/ آب الجاري.

وفي هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن إيران ستوجه ضربة أشد من هجوم أبريل الماضي.

ونقلت الهيئة عن وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق يوم الأحد قوله إن "الأعداء من إيران وحزب الله اللبناني يهددون بإيذائنا بطرق لم يفعلوها في الماضي، وآمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (مساء الأحد)، أن تعليمات الجبهة الداخلية في إسرائيل لم تتغير في ضوء التقارير حول رد إيراني في الأيام المقبلة، في حين أعلنت الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار للدرجة القصوى.

وهكذا، تعيش المنطقة على صفيح ساخن وسط حالة من ترقب الرد الإيراني المحتمل على اغتيال هنية في طهران بعد أن وجه "الحرس الثوري الإيراني" أصابع الاتهام إلى تل أبيب في ضلوعها بالجريمة وأشرك معها واشنطن في هذا الأمر.

بالإضافة إلى ترقب كبير لاحتمال توسع الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل إلى حرب شاملة، عقب اغتيال القيادي الكبير في "الحزب" فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ومؤخرا، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل على البلاد سواء من إيران و"حزب الله" اللبناني وغيرهما.