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اسرائيل تدشن "عرش اليهود" أمام برج خليفة في دبي.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-03T20:55:54+0000
اسرائيل تدشن "عرش اليهود" أمام برج خليفة في دبي.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن تدشين مظلة أو ما يطلق عليه اليهود "عرش" أمام برج خليفة في دبي بالإمارات، بمناسبة حلول عيد المظلة (سوكوت).

ونشر موقع إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية فيديو تضمن عملية التدشين.

وعلق الموقع بالقول:"أحد تقاليد العيد هو إقامة عرش تذكارا للعروش التي عاش فيها بنو إسرائيل في تيه سيناء طوال أربعين سنة بعد خروجهم من أرض مصر بقيادة سيدنا موسى عليه السلام في طريقهم إلى أرض الميعاد".

ويستمر عيد المظلة سبعة أيام ويتميز بإنشاء مظلة وبدل إنشاء سطح لهذه المظلة، يجري تغطيتها بسعف النخيل. وتأتي هذه المظلات (وتسمى "سوكوت" ويسمى باسمها العيد) لتذكر بالطبيعة المؤقتة للمساكن المحمولة خلال الأربعين سنة التي أمضاها اليهود في سيناء.



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