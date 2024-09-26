اسرائيل تحصل على نحو 9 مليارات دولار من أمريكا لدعمها ضد حزب الله

شفق نيوز/ أعلنت إسرائيل اليوم الخميس، إنها حصلت على حزمة مساعدات بقيمة 8.7 مليار دولار من الولايات المتحدة لدعم جهودها الحربية الحالية.

وتشمل الحزمة 3.5 مليار دولار مخصصة لمشتريات أساسية تتعلق بالمجهود الحربي تسلمتها إسرائيل بالفعل وخصصتها لمشتريات عسكرية مهمة، و5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ ونظام ليزر متطور.

وتحارب إسرائيل حاليا على جبهتين في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن إعلان المساعدة جاء بعد مفاوضات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بين إيال زمير، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومسؤولي دفاع أميركيين بينهم القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع للسياسة أماندا دوري.

وأضافت: "هذا الاستثمار المهم سيعزز بشكل كبير أنظمة حيوية مثل القبة الحديدية ومقلاع داود مع دعم التطوير المستمر لمنظومة دفاع قوية تعمل بالليزر في مرحلة تطوير متقدمة".

وقالت الوزارة إن الاتفاق يؤكد "الشراكة الاستراتيجية القوية والدائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة والالتزام الصارم بأمن إسرائيل".