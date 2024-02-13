اسرائيل تحرر رهينتين في رفح وتقتل 100 فلسطيني

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن القوات الخاصة، نجحت بتحرير اثنين من المحتجزين في غزة، هما إسرائيليان من أصول أرجنتينية، وذلك خلال غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي في الصباح الباكر على مدينة رفح جنوبي القطاع، في حين أكد مسؤولون محليون إنها أسفرت عن مقتل حوالي 100 فلسطيني.

وأوضح هاغاري خلال مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام العالمية، أنه عند الساعة 1:49 صباح الإثنين، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي تحت إطلاق النار، شقة في الطابق الثاني في رفح، رافقتها غارات جوية على المناطق المحيطة.

وأضاف هاغاري أن العملية تمت تحت إطلاق نار كثيف من عناصر حماس، وأن أعضاء فريق الإنقاذ قاموا بحماية الرهينتين بأجسادهم، خلال اندلاع المعركة في عدة أماكن مع عناصر حماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الرهينتين هما فرناندو سيمون مارمان 60 عاما، ولويس هار 70 عاما، أمضيا 128 يوما في الأسر، مضيفاً أنهما بحالة صحية جيدة، وتم جمعهما مع عائلتهما فور تحريرهما.

وفي الجانب الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن العملية أسفرت عن مقتل مالا يقل عن 94 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، في حين قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن العدد أكثر من ذلك ويصل إلى 100 قتيل، بينما أعلنت بلدية رفح أن مسجدين على الأقل ونحو 10 منازل تعرضت للقصف والتدمير خلال العملية الاسرائيلية.

ومنذ بدء القتال بين حماس واسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نزح أكثر من 1.3 مليون فلسطيني من أجزاء مختلفة في غزة إلى مدينة رفح، وفقاً للأمم المتحدة.