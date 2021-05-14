اسرائيل تحت النار ... قصف فلسطيني متواصل وغير مسبوق

شفق نيوز/ أفادت وكالة إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، بأن مدن عسقلان وكريات ملاخي وبئر السبع ومستوطنة نتيفوت تعرضت الليلة الماضية لقصف صاروخي "غير مسبوق" من حيث كثافتها من قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، إن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت خلال الليلة الماضية 168 صاروخا على عسقلان على الأقل، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.

بدورها أكدت وسائل اعلام دولية ، سماع دوي صفارات الإنذار مجددا في عسقلان وبعض المستوطنات الإسرائيلية الواقعة قرب حدود قطاع غزة حاليا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو ألفي صاروخ وقذيفة هاون أطلقت من غزة منذ بدء الجولة الحالية من التصعيد الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن 220 منها على الأقل أطلقت الليلة الماضية وصباح اليوم وسقطت 30 منهم في أراضي القطاع.

من جانبها أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان عن شنهما اليوم الجمعة هجمات صاروخية جديدة على أراضي إسرائيل، على خلفية استمرار التصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، على قناتها في تطبيق "تليغرام" أنها أطلقت رشقات من الصواريخ على مدينتي كريات ملاخي وبئر السبع ومستوطنة نتيفوت في جنوب إسرائيل.

وفي أعقاب هذا الإعلان، أكد الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي في "تويتر" إطلاق صفارات الإنذار في بئر السبع.