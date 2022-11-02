استئناف نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، استئناف حركة السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية بعد اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع التركي والروسي.

وأفاد أردوغان أمام البرلمان بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل بنظيره التركي خلوصي أكار لإبلاغه بأن "شحنات الحبوب ستستأنف وفق الخطة اعتبارا من ظهر اليوم (الأربعاء)".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسيـة استئنـاف المشـاركة في "صفقة حبـوب البحر الأسود" من الموانئ الأوكرانية. وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق مطلع الأسبوع قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك.

وأظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية، يوم الأربعاء، أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022/2023 وحتى الآن إلى ما يقرب من 13.4 مليون طن مقابل 19.7 مليون في الفترة المقابلة من الموسم السابق.

وانخفضت صادرات البلاد من الحبوب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط/ فبراير الماضي، وأدى إغلاق موانئها على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم وأثار مخاوف من حدوث شح في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

ومن المنتظر أن تتواصل الشحنات بعد إعلان الرئيس التركي ووزارة الدفاع الروسية.

وتظهر بيانات الوزارة الأوكرانية أن الصادرات منذ بداية الموسم الحالي، الذي بدأ في تموز/ يوليو 2022 وينتهي في حزيران/ يونيو 2023، تضمنت 5.1 مليون طن من القمح و7.1 مليون طن من الذرة و1.1 مليون طن من الشعير.

وتقول الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 و52 مليون طن من الحبوب هذا العام، انخفاضا من 86 مليونا في 2021 بسبب سيطرة القوات الروسية على أجزاء من الأراضي وتراجع إنتاجية المحاصيل.