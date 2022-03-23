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استئناف تداولات الأسهم في البورصة الروسية بعد توقف لنحو شهر

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-23T12:20:25+0000
استئناف تداولات الأسهم في البورصة الروسية بعد توقف لنحو شهر

شفق نيوز / أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الأربعاء، بأنه سيتم غدا الخميس استئناف تداولات أسهم في بورصة موسكو بعد تعليقها لنحو شهر كامل في إطار إجراءات لضمان الاستقرار المالي في روسيا.

وجاء تعليق بورصة روسيا، على خلفية جملة من عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

وذكر البنك المركزي الروسي في بيان أن "33 سهما مدرجا في مؤشر بورصة موسكو MOEX، جرى تداولها، كما ستعقد جلسة تداولات أخرى في وقت لاحق".

ويأتي ذلك، في وقت أكملت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، شهرها الأول تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

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