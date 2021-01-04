سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي الإيراني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-04T10:32:38+0000
استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي الإيراني

شفق نيوز/ اعلنت وكالة مهر، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي.

وكان قد أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو قريبا، وقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال صالحي في حوار مع التلفزيون الإيراني بحسب قرار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان): نرغب فى البدء في التخصيب بنسبة 20%.

وأضاف "نحن بحاجة لتغيير أسطوانات غاز اليورانيوم، فأسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4%. نحتاج الآن إلى توصيل أربعة 5% لنحصل على 20 %، يجب أن يكون هذا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 

related

البرلمان الإيراني يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%

Date: 2020-12-01 07:16:46
البرلمان الإيراني يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%

إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

Date: 2021-01-02 07:18:42
إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

الاتحاد الأوروبي: رفع إيران لتخصيب اليورانيوم عواقبه وخيمة ويعد انسحاباً من الاتفاق النووي

Date: 2021-01-04 10:46:50
الاتحاد الأوروبي: رفع إيران لتخصيب اليورانيوم عواقبه وخيمة ويعد انسحاباً من الاتفاق النووي