استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي الإيراني

شفق نيوز/ اعلنت وكالة مهر، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي.

وكان قد أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو قريبا، وقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال صالحي في حوار مع التلفزيون الإيراني بحسب قرار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان): نرغب فى البدء في التخصيب بنسبة 20%.

وأضاف "نحن بحاجة لتغيير أسطوانات غاز اليورانيوم، فأسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4%. نحتاج الآن إلى توصيل أربعة 5% لنحصل على 20 %، يجب أن يكون هذا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".