استئناف المحادثات بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول

شفق نيوز- إسلام آباد

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، باستئناف محادثات السلام بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول.

وذكرت الوكالة، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن أفغانستان وباكستان ستستأنفان محادثات السلام في إسطنبول، وذلك بعد يوم من إعلان إسلام آباد أن المحادثات انتهت بالفشل".

وأعلنت باكستان، أمس الأربعاء، فشل المفاوضات مع أفغانستان، التي استمرت أربعة أيام في تركيا، وكانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الاشتباكات الحدودية بين البلدين.

واتهم وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار في بيان، ليل أمس الأول الثلاثاء، حكومة طالبان الأفغانية بعدم استعدادها للتخلّي عن دعم المسلحين الذين ينشطون ضد باكستان، وتقول إسلام أباد إنهم يستخدمون الأراضي الأفغانية منطلقاً لعملياتهم ضدها.

وقال ترار إنّ "الوفد الباكستاني حاول خلال المفاوضات أن يقنع الوفد الأفغاني بأهمية التصدي لحركة طالبان الباكستانية، وبأنه أمر ضروري لأمن باكستان"، مضيفاً أن "الوفد الأفغاني لم يكن متعاوناً بهذا الخصوص".

واعتبر وزير الإعلام الباكستاني أنّ حكومة طالبان "لا تمثل الشعب الأفغاني" وأنها ترى بقاءها سبباً لاستمرار الحرب، وزعم أنها "تريد الحرب بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على أنّ باكستان "لن تتهاون في ضمان أمنها واستقرارها، وستستهدف أعدائها في كل مكان وكل زمان".