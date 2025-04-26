استهدف ناقلة حوثية ومواقع قادة ومخازن.. قصف أمريكي عنيف يهز اليمن

شفق نيوز/ شن الجيش الأمريكي، مساء السبت، سلسة غارات على الحوثيين في اليمن مستهدفة العاصمة صنعاء وصعدة ومأرب.

واستهدفت الغارات ناقلة حوثية محملة بعتاد حربي في صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، كما شنت غارات عنيفة استهدفت معسكر الأمن المركزي ومنازل قادة ومواقع للحوثيين بمديريتي السبعين وبني الحارث في وسط صنعاء وجنوبها، وفق ما نقلت "العربية/الحدث".

كذلك، ضربت سلسلة من الغارات الأمريكية العنيفة مناطق في صعدة، كما استهدفت 4 غارات مخازن أسلحة للحوثيين في مديرية كتاف و3 غارات مواقع للحوثيين في محيط المدينة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 مارس/آذار 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.