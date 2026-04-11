استهداف منزل رئيس "تشات جي.بي.تي" بقنبلة

أفادت شركة "أوبن إيه آي" مالك روبوت الدردشة الشهير "تشات جي بي تي"، باستهداف منزل رئيسها التنفيذي سام ألتمان في "سان فرانسيسكو"، بقنبلة حارقة.

ووصلت الشرطة الأميركية سريعاً إلى الموقع، بعد محاولة إشعال النار في بوابة المنزل، واعتقلت لاحقاً مشتبهاً به، قرب مقر شركة "أوبن إيه آي"، قيل إنه هدّد بإحراق المقر.

وقال متحدث باسم الشركة، في تصريح لوكالة "فرانس برس": "صباحاً، ألقى أحدهم قنبلة حارقة على منزل سام ألتمان، وأطلق أيضاً تهديدات ضد مقرنا في سان فرانسيسكو"، موضحاً أن أحداً لم يُصب في الواقعة.

وأضاف: "نثمّن عالياً سرعة استجابة الشرطة والدعم الذي تلقيناه من المدينة في المساعدة على ضمان سلامة موظفينا، الشخص محتجز حالياً، ونحن نتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في تحقيقها".