استهداف أمريكي جديد على مواقع الحوثيين وسط اليمن

شفق نيوز/ شن طيران الجيش الأمريكي، ليل الأربعاء-الخميس، غارات جديدة على مواقع أنصار الله (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت قناتي "العربية" و"الحدث" عن مصادر باستهداف ثلاث غارات أمريكية لمواقع للحوثيين في جبل نقم. كما قالت المصادر إن قصفاً أمريكياً استهدف مخازناً وأنفاقاً حوثية في معسكر "الجميمة" شرقي صنعاء.

وأضافت المصادر أن غارات أمريكية أخرى استهدفت مواقع للحوثيين في بني حشيش، شمال شرق صنعاء. وقد أكدت وسائل إعلام حوثية أن 4 غارات أمريكية استهدفت بني حشيش.

يأتي هذا بينما أعلن الحوثيون في وقت سباق من اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 12 شخصاً في غارات نُسبت إلى الولايات المتحدة على محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وتشهد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ضربات شبه يومية ينسبونها إلى الولايات المتحدة منذ أن أطلقت واشنطن حملة جوية ضدهم في 15 آذار/ مارس الماضي لإجبارهم على وقف استهداف السفن.

وجاءت الحملة الأمريكية الجديدة عقب تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات على السفن.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره عادة نحو 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية، ما أجبر العديد من الشركات على سلوك طريق بديل أطول بكثير عبر الالتفاف حول أفريقيا.