استهداف مركز للشرطة في إيرلندا الشمالية بسيارة مفخخة

شفق نيوز- بلفاست

أعلنت سلطات إيرلندا الشمالية، يوم الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مركز للشرطة ضمن سلسلة هجمات تنفذها جماعات مسلحة تستهدف بها قوات الأمن.

وقال نائب قائد الشرطة، بوبي سينجلتون، في ​مؤتمر صحفي إن السائق أجبر على قيادة السيارة ​ وركنها أمام مركز شرطة ​في منطقة دنموري جنوب بلفاست في وقت متأخر ‌من مساء أمس السبت، بعد سرقة سيارة لخدمات التوصيل وإجبار سائقها على قيادتها إلى مكان الواقعة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف أن السيارة تركت أمام المركز، ‌مما ⁠دفع الشرطة إلى تشغيل الإنذار وإخلاء المنازل المجاورة، واصفاً الهجوم بأنه "عبثي وعشوائي".

وأوضحت الشرطة إنه جرى الاستيلاء على السيارة ​في منطقة في غرب بلفاست مساء أمس السبت، ووضعت أسطوانة غاز في صندوقها، مشيرة إلى أن سائق التوصيل يعاني من صدمة ​نفسية شديدة.

وفتحت الشرطة بقيادة الوحدة المعنية بالإرهاب تحقيقاً في جريمة شروع في القتل.

ولم يصب أحد جراء الانفجار، وهو ما وصفته ​الشرطة بأنه "معجزة" ​بالنظر إلى ⁠ملابسات الواقعة.

وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن ​سلسلة من محاولات متفرقة تنفذها جماعات مسلحة ​تواصل استهداف أفراد الشرطة رغم مرور عقود على ⁠إبرام اتفاق سلام أنهى إلى حد كبير العنف ​الطائفي في المنطقة.

ورغم أن اتفاق السلام المبرم عام ​1998 ⁠وضع إلى حد كبير نهاية للعنف الطائفي الذي استمر ثلاثة عقود في إيرلندا الشمالية، لا يزال هناك بعض ⁠الجماعات ​الصغيرة، التي تضم في الغالب ​مسلحين قوميين يعارضون الحكم البريطاني في المنطقة، تستهدف أفراد الشرطة بين ​الحين والآخر.