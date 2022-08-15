استهداف قاعدة تشغلها قوات امريكية على الحدود العراقية - السورية بـ"مسيرتين مفخختين"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الإثنين، باستهداف قاعدة تشغلها قوات امريكية على الحدود السورية بطائرتين مسيرتين مفخختين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محيط قاعدة الثورة والتي تعتبر ثكنة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية في التنف على الحدود العراقية السورية تعرضت لقصف بطائرتين مسيرتين مفخختين تم إسقاطهن من قبل قوات التحالف الدولي".

واشار الى "عدم وقوع اصابات، فقط اضرار مادية". ولفت المصدر الى ان "القاعدة تعتبر مشتركة بين جيش مغاوير الثورة والتحالف الدولي".

من جانبها قالت قوات التحالف إنها ردت على الهجوم.

وذكر بيان لقوات التحالف ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات عملية العزم الصلب ، بالتنسيق مع شركائنا في جيش مغاوير الثورة، ردت على هجوم شنته عدة مركبات جوية بدون طيار في محيط ثكنة التنف في حوالي الساعة 6:30 صباحا ، 15 آب/أغسطس 2022".

وأضاف البيان ان "قوات التحالف استطاعت اعتراض إحدى هذه المركبات الجوية بدون طيار ومنع تأثيرها، وتم تفجير مركبة جوية أخرى بدون طيار داخل مجمع قوات جيش مغاوير الثورة ولم تقع أي إصابات أو أضرار مذكورة ولم تنجح المحاولات الأخرى لهجمات المركبات بدون طيار أحادية الاتجاه".

وأدان اللواء جون برينان، قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، هذا "العمل العدائي ودعا إلى وضع حد لهذه الهجمات المتكررة"، بحسب البيان.

وقال برينان "إن مثل هذه الهجمات تُعرض أرواح المدنيين السوريين الأبرياء للخطر وتقوض الجهود الكبيرة التي تبذلها قواتنا الشريكة للحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".

واكد ان "أفراد التحالف يحتفظون بالحق في الدفاع عن النفس ، وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا".