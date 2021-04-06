سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استهداف سفينة للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-06T18:21:24+0000
استهداف سفينة للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عربية، يوم الثلاثاء، باستهداف سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني، في البحر الأحمر.

وبحسب وسائل الإعلام، وقع الهجوم على السفينة الإيرانية قبالة سواحل أريتريا، ولم يتضح ما إذا كانت هنالك خسائر بشرية أو مادية، كما لم تتبنى أي جهة مسؤولية الهجوم.

إلا أن محللاً عسكرياً إسرائيلياً، كان قد صرح في أواخر آذار الماضي، أن بلاده استهدفت ناقلات نفط إيرانية في عدة مواقع، من البحر الأحمر جنوباً حتى الساحل السوري شمالاً، مؤكداً أن الطرفين تكتما على الموضوع، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

وقد كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن 12 هجوماً استهدف سفناً إيرانية في الفترة الأخيرة.

كما أشارت صحيفة هآرتس، أمس الاثنين، إلى أن عمليات الاستهداف تلك تمت من خلال عمليات هادئة، عبر تخريب وتفجير نقاط حيوية لتشغيل السفن، ومن دون أن يرافقها انفجار أو إطلاق صاروخ.

وأوضح أن سلاح البحرية الإسرائيلية أحجم عن السيطرة على ناقلات النفط الإيرانية كي تبقى تلك الهجمات تحت الرادار، خلافاً لعمليات نفّذها الكوماندوز البحري الإسرائيلي وسيطر فيها على سفن بادّعاء نقل أسلحة من إيران إلى قطاع غزة مثل سفينة كارين إيه في سنة 2002، أو إلى لبنان مثل سفينة فرانكوف في سنة 2009، وسفينة كلوز سي في 2014، أو مهاجمة أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة، عام 2010.

وفي جميع الهجمات الإسرائيلية، تم التنسيق مع جهات غربية، وإعطاء تفسير بأن نجاح إيران في كل رحلة كهذه يعني توفير المال لتغذية وتمويل أعمال الإرهاب ضد إسرائيل وغيرها من الدول في المنطقة.

related

بعد التطبيع مع اسرائيل.. تحذير ايراني شديد للإمارات

Date: 2020-08-15 08:07:43
بعد التطبيع مع اسرائيل.. تحذير ايراني شديد للإمارات

امريكا: التحقيقات تثبت تورط الحرس الثوري بمهاجمة ناقلات نفطية

Date: 2019-06-28 16:16:04
امريكا: التحقيقات تثبت تورط الحرس الثوري بمهاجمة ناقلات نفطية

نتنياهو يعقد أول اجتماع استراتيجي لمناقشة الملف الإيراني

Date: 2021-02-22 09:12:29
نتنياهو يعقد أول اجتماع استراتيجي لمناقشة الملف الإيراني

من هم جنرالات ايران الذين طالتهم عقوبات ترامب الجديدة؟

Date: 2019-06-26 17:37:28
من هم جنرالات ايران الذين طالتهم عقوبات ترامب الجديدة؟

جنرال إسرائيلي محذراً: إيران تخطط لهجوم بمشاركة عراقية

Date: 2019-11-25 21:41:19
جنرال إسرائيلي محذراً: إيران تخطط لهجوم بمشاركة عراقية

طهران تضع شرطين للتفاوض مع واشنطن

Date: 2019-07-04 16:48:54
طهران تضع شرطين للتفاوض مع واشنطن

روحاني يعلق على "صفقة القرن" ويفتح باب الحوار مع امريكا بشرط

Date: 2019-05-29 13:38:15
روحاني يعلق على "صفقة القرن" ويفتح باب الحوار مع امريكا بشرط

أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية

Date: 2020-12-23 15:23:30
أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية