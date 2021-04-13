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استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب وأصابع الاتهام تتجه لإيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-13T16:00:34+0000
استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب وأصابع الاتهام تتجه لإيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز للأنباء، يوم الثلاثاء، باستهداف سفينة تجارية لشركة إسرائيلية في بحر العرب، فيما اتجهت أصابع الاتهام نحو ايران.

وذكرت رويترز أن سفينة "هايبريون راي" التجارية المملوكة لشركة إسرائيلية، تعرض لهجوم أثناء إبحارها في بحر العرب، إلا أن اي جهة لم تتبنى الهجوم لغاية الان.

واشارت الى انه لم يصدر أي تأكيد حتى الآن من إسرائيل حول الامر.

من جهتها، قالت مصادر أمنية إسرائيلية: "نتحسب لرد إيراني" بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية في إيران، مضيفةً أن "استهداف السفينة المملكة لإسرائيل محدود".

وتعرضت السفينة "لإصابات طفيفة"، وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

ونقلت "القناة 12" عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم اتهامهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تُستهدف فيها سفينة تتبع لنفس الشركة الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من عملية "تخريب" استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وتدور "حرب سفن" بين إيران وإسرائيل مؤخراً، حيث استهدف كوماندوز إسرائيلي مؤخراً سفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري قبالة الشاطئ الغربي لليمن. من جهتها تشن إيران هجمات على سفن تجارية عدة.

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