استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

شفق نيوز/ اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم السبت أن المقذوف مجهول المصدر أدى لاشتعال النيران على متن السفينة في أحدث هجوم من نوعه في البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في مذكرة "نجح طاقم السفينة في إخماد الحريق الناتج عن المقذوف وتلقينا إشعارا بسلامة السفينة وطاقمها، وتواصل السفينة طريقها إلى محطتها التالية".

ولم تقدم الهيئة مزيدا من المعلومات عن اسم السفينة أو منشأها.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهور، يواصل مسلحو جماعة الحوثي اليمنية شن هجمات على السفن في البحر الأحمر، مما أضر بحركة الشحن العالمية ودفع الشركات لتغيير مسارها إلى طريق الرجاء الصالح الذي يدور حول أفريقيا، وهو طريق أطول وأعلى تكلفة.

تثير هجمات الحوثيين مخاوف من اتساع نطاق الحرب مما يؤدي لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة وإنها لن تتوقف حتى تنهي إسرائيل الحرب وتنسحب من القطاع.

وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت تصنيف الحركة منظمة إرهابية.