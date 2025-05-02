استهداف سفنية مساعدات متجهة لغزة بطائرات مسيرة

شفق نيوز/ أعلن تحالف أسطول الحرية، يوم الجمعة، تعرض سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء متجهة إلى غزة لقصف من طائرات مسيرة.

وبحسب التحالف، وهو منظمة غير حكومية، فإن القصف جرى أثناء إبحار السفينة في المياه الدولية قبالة مالطا في وقت مبكر من صباح اليوم.

ونشر التحالف لقطات فيديو تُظهر حريقا على إحدى سفنه لكنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم. كما لم يعلن حتى الآن عن وقوع إصابات.

ووفقاً لما نقلته شبكة "CNN" عن المتحدثة باسم التحالف، ياسمين أكار، فإن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي، وأسفر عن أضرار في مقدمة السفينة، حيث أصيبت المولدات الكهربائية، ما أدى إلى فقدانها القدرة على توليد الكهرباء اللازمة.

وبحسب مواقع تتبع حركة الملاحة، فإن السفينة المستهدفة تُدعى "كونشينس" وترفع علم بالاو، وكانت راسية قبالة الساحل الشرقي لمالطا صباح الجمعة.

ويصف تحالف "أسطول الحرية" نفسه بأنه شبكة دولية من النشطاء المناصرين للفسلطينيين، تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عبر إرسال مساعدات إنسانية بطرق سلمية ومباشرة.