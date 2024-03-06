استهداف جديد لسفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية

شفق نيوز/ أفادت وكالتا "أمبري" و"يو كاي أم تي أو" البريطانيان للأمن البحري، يوم الأربعاء، بأن سفينة شحن ترفع علم "بربادوس" ومملوكة من شركة أمريكية أصيبت في هجوم على بُعد 57 ميلاً بحرياً إلى جنوب غرب عدن في اليمن.

وذكرت "أمبري" في بداية الأمر، أن "سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة لأمريكيين والتي ترفع علم بربادوس"، مطالبة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها.

وقُبيل ذلك، أشارت "أمبري" إلى أن السفينة بدأت في تغيير مسارها بعدما "تلقت نداءاً من قطعة قدّم ركّاب عليها أنفسهم على أنهم البحرية اليمنية"، وهو المسمى الذي يستخدمه المتمردون الحوثيون في اليمن.

وفي وقت لاحق، أشارت "أمبري" إلى أن "التقارير أكدت إصابة السفينة وتعرضها لأضرار"، مضيفة أن عمليات الإنقاذ "تجري حالياً مع وجود أفراد من الطاقم في قوارب نجاة".

وأبلغت وكالة "يو كاي أم تي أو" التابعة للبحرية البريطانية عن "هجوم" إلى جنوب غرب عدن، وأشارت في وقت لاحق إلى أن السفينة "أُصيبت وتعرضت لأضرار"، لافتة إلى أن سفناً قريبة أبلغت عن "دوي قوي وعمود دخان كبير".

وبينما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الساعة، فإنها تأتي في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها الحوثيون.