استهداف المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان بقنبلة عند باب مقره

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، بانفجار قنبلة عند البوابة الرئيسة للمقر الرئيس لعضو الجمعية الوطنية والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، مبارك زيب، في منطقة باجور بإقليم خيبر باختونخوا الباكستاني.

ونقلت "رويترز" عن "أسوشيتد برس أوف باكستان"، قولها إن مبارك زيب نشر بياناً على حسابه الرسمي عبر "إكس"، اليوم الأربعاء، قال فيه إن الانفجار استهدفه هو وأسرته، مؤكدًا عدم إصابة أحد في الانفجار.

وأدان مبارك زيب، الحادث ووصفه بالعمل "الجبان"، وأكد بحزم أنه لا يمكن لأحد أن يضعف معنوياته بهذه الأساليب.

وأضاف مبارك زيب، في بيانه، أنه "تم تفجير البوابة الرئيسة لمنزلي بقنبلة".

وجاء الانفجار في ظل توتر العلاقات بين الهند وباكستان مرة أخرى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير الهندية في 22 نيسان/ أبريل الماضي.