استنفار أمني في بريطانيا بعد عمليات دهس متعمدة

شفق نيوز/ شهدت مدينة نوتينغهام البريطانية اليوم الثلاثاء، حالة استنفار أمني فيما ضربت الشرطة في لندن، طوقاً أمنياً ضخماً وسط العاصمة.

وأقفلت الطرقات في نوتينغهام وسط إنجلترا، بينما أعلنت الشرطة في بيان اعتقال شخص مشتبه به، بعد العثور على 3 قتلى بحوادث متفرقة في المدينة، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية.

ووفقا لقناة العربية/الحدث أن الأمن تعامل مع سلسلة من الحوادث منذ فجر اليوم الثلاثاء في المدينة، موضحة أن شخصين قتلا طعناً ثم دهس "فان" مجموعة من الأشخاص، كما عثر لاحقا على شخص مقتول في نفس المنطقة.

كما لفتت إلى أن 3 عمليات أمنية متزامنة وقعت أيضا في أنحاء متفرقة ومتباعدة وسط لندن.

من جانبها، قالت شاهدة عيان في نوتنغهام إنها شاهدت شاحنة صغيرة تتجه فوق الرصيف وتدهس شخصين على الأقل.

وكانت الشرطة أعلنت سابقا أن عناصرها يتعاملون مع "حادث خطير مستمر" في نوتينغهام، داعية كافة المواطنين والسكان إلى الابتعاد عن وسط المدينة.

من جهتها؛ أعلنت شبكة الترام للمدينة أنها أقفلت عملياتها حتى إشعار آخر بسبب الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعية الطرقات مقفلة، وسط انتشار لسيارات الإسعاف والطوارئ والشرطة.

أتت تلك الحوادث في توقيت مزدحم، حيث يتوجه الآلاف من البريطانيين في مثل هذا الوقت إلى أعمالهم وأشغالهم.

يشار إلى أن بريطانيا كانت شهدت خلال السنوات الماضية عدداً الهجمات الإرهابية، وإن بنسب أقل من فرنسا أو غيرها من البلدان الأوروبية، نسب العديد منها إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.