استنفار عسكري على حدود دولتين أوروبيتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، يوم الجمعة، استنفار القوات المسلحة بمختلف صنوفها جنوب غربي البلاد، في إطار اختبار مفاجئ لجهوزيتها في مقاطعتي بريست على حدود بولندا، وغوميل على حدود أوكرانيا.

ووفق بيان وزارة الدفاع البيلاروسية، فتترتب عمليات وأداء المهام الموكلة للقوات المسلحة على تفتيش وحدات عسكرية ووحدات قيادات العمليات وقوات العمليات الخاصة وقوات الصواريخ والمدفعية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.

وفي المرحلة الأولى سيتم العمل مع التمركز العملياتي في مناطق محددة والإعداد الهندسي لها وتنظيم الأمن والدفاع والاستعداد والدخول في مهمة قتالية.

وبحسب البيان، سيتعين لاحقاً على الوحدات العسكرية القيام بمهام التدريب القتالي، لافتاً إلى أنه سيتم استخدام مواقع ومناطق الاختبار في مقاطعتي بريست وغوميل حيث سيسمح بتحرك المعدات العسكرية على الطرق العامة.