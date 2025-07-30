استنفار عالمي وتأهب وإخلاءات نووية بعد زلزال روسيا العنيف

شفق نيوز– متابعة

حذرت عشرات الدول حول العالم، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من موجات مد بحري عاتية "تسونامي" قد تضرب مختلف المناطق، بعد زلزال عنيف ضرب أقصى شرق روسيا، فجر الأربعاء.

وضرب الزلزال، الذي تجاوزت قوته 8.7 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزيرة كامتشاتكا الروسية، وأعقبه تسونامي وصل ارتفاع أمواجه إلى 4 أمتار، وُصف من قبل مسؤولين روس بأنه "الأسوأ منذ عقود".

وقال مسؤولون في روسيا إن "التسونامي" ألحق أضرارًا بالمباني، وأدى إلى إصدار تحذيرات وعمليات إخلاء واسعة في مناطق عبر المحيط الهادئ، من بينها جزر هاواي وإندونيسيا، كما صدرت أوامر بإخلاء معظم الساحل الشرقي لليابان، الذي سبق أن دُمّر جزئيًا بزلزال وتسونامي عام 2011.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 19.3 كيلومتر، وكان مركزه على بعد نحو 119 كيلومترًا من مدينة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" الروسية، التي يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة. كما سجلت الهيئة هزة ارتدادية قوية بلغت 6.9 درجة بعد الزلزال.

شهادات ومشاهدات

قال أحد سكان مدينة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" إن الهزة بدأت ببطء ثم اشتدت، واستمرت لبضع دقائق، مضيفًا: "نظرًا لقوتها ومدة استمراريتها... قررت مغادرة المبنى"، واصفًا المبنى بأنه خفيف وكان على وشك الانهيار.

من جانبه، ذكر وزير الصحة في المنطقة، أوليج ميلنيكوف، أن العديد من الأشخاص طلبوا المساعدة الطبية، وأُصيب بعضهم أثناء محاولتهم الهروب، فيما قفز أحد المرضى من النافذة، وأصيبت امرأة داخل مبنى المطار الجديد.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية عبر "تيلغرام" إن مياه التسونامي غمرت أجزاء من ميناء مدينة "سيفيرو-كوريلسك" في "سخالين" ومصنعًا لتجهيز الأسماك، وتم إجلاء السكان من المنطقة، كما تضررت روضة أطفال، بينما لم تُسجل إصابات خطيرة أو وفيات.

تحذيرات دولية وتأهب في المحيط الهادئ

أصدر نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة تحذيرًا من "موجات تسونامي خطيرة" خلال الساعات الثلاث التالية، مرجحًا أن يتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار على بعض سواحل روسيا والإكوادور، وأن تتراوح بين متر و3 أمتار في اليابان وهاواي وتشيلي وجزر سليمان، مع احتمال وصول أمواج أصغر إلى سواحل أخرى على طول المحيط الهادئ، بما فيها الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر مواقع التواصل، إن تحذيرات صدرت لسكان هاواي وألاسكا وساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة، مضيفًا أن اليابان "في الطريق أيضًا".

وأمرت السلطات في هاواي بإخلاء مناطق ساحلية، وحثت إدارة الطوارئ في هونولولو السكان على الانتقال إلى مناطق مرتفعة أو إلى الطوابق العليا من المباني، محذرة من "موجات تسونامي مدمرة".

النشاط الزلزالي في الحزام الناري

تقع "كامتشاتكا" في منطقة "الحزام الناري" بالمحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة جيولوجيًا تشهد زلازل كبرى وانفجارات بركانية متكررة. وأكدت الأكاديمية الروسية للعلوم أن هذا الزلزال هو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.

وقالت دانيلا تشيبروف، مديرة فرع "هيئة الجيوفيزياء" في كامتشاتكا، إن شدة الاهتزاز لم تكن مرتفعة كما يُتوقع عادة في زلازل بهذه القوة، موضحة أن الهزات الارتدادية ما تزال مستمرة، لكنها لا تُتوقع أن تزداد حدتها.

تأهب في اليابان وإجراءات احترازية

رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرها، متوقعة موجات تسونامي بارتفاع يصل إلى 3 أمتار على طول الساحل المطل على المحيط الهادئ. وصدرت تحذيرات في البلدات الساحلية، مع انطلاق صفارات الإنذار، ودعت السلطات السكان إلى اللجوء إلى الأراضي المرتفعة.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة اليابانية لجوء عشرات الأشخاص إلى أسطح مبانٍ في جزيرة هوكايدو، فيما غادرت قوارب الصيد الموانئ تحسبًا للأضرار المحتملة.

وقالت شركة طوكيو للكهرباء إنها أخلت محطة فوكوشيما النووية، فيما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، عدم تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن، مع استقرار أوضاع جميع محطات الطاقة النووية.

إخلاء المحطة النووية

وأعلنت شركة تيبكو المشغّلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في شرق اليابان، أنّ كلّ العاملين في هذه المنشأة التي تعرّضت لحادث نووي في 2011 تمّ إجلاؤهم، الأربعاء، بسبب خطر حدوث تسونامي من جراء الزلزال الضخم.

وقال متحدث باسم تيبكو لوكالة فرانس برس "لقد أجلينا جميع العمّال والموظفين"، مؤكّدا "عدم رصد أيّ أمر غير طبيعي" في المحطة النووية الجاري تفكيكها منذ تضرّرها في 2011 من جراء زلزال وتسونامي تاريخيين.

ووصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، اليوم الأربعاء، أولى أمواج المدّ العالي (التسونامي) الناجمة عن زلزال ضخم وقع قبالة سواحل أقصى الشرق الروسي، وقد بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي".

وحذّرت الهيئة من أنّ أمواج تسونامي أخرى قد تتبع هذه الموجة الأولى وقد يكون ارتفاعها أعلى بكثير، علما أنّ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد توقّعت أمواجا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على طول السواحل الشمالية والشرقية للأرخبيل، وصولا إلى جنوب أوساكا.