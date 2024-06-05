استقالت بسبب "حرب غزة".. دبلوماسية أمريكية تكشف خفايا القرار

شفق نيوز/ كشفت الدبلوماسية هالة راريت، التي استقالت من وزارة الخارجية الأمريكية بسبب سياسة إدارة جو بايدن بشأن الحرب في غزة، اليوم الأربعاء، عن خفايا دفعتها في نهاية المطاف إلى الاستقالة، من بينها إبعادها عن الاجتماعات وتهميش دورها.

وقالت راريت، خلال مقابلة لها مع قناة سي ان ان الأمريكية: "لقد تم إسكاتي وتم تهميشي بسبب النصيحة التي كنت أقدمها، وكانت نصيحتي مبنية على خبرتي التي امتدت 18 عامًا، لقد خدمت في اليمن، وفي قطر".

وأضافت: "لقد تم إبعادي حرفيًا عن الاجتماعات في وزارة الخارجية، وعن رسائل البريد الإلكتروني.. لقد قيل لي ألا أطلع بعض كبار المسؤولين لأنني أعربت عن مخاوفي بوضوح شديد.. مخاوفي لم تتعلق برأيي الشخصي أبدًا، لقد كانت مبنية دائمًا على ما كنت أرصده بصفتي دبلوماسية، وعلى خبرتي في مختلف أنحاء المنطقة".

وأوضحت أن "ما كنت أرصده عبر وسائل الإعلام العربية مثيراً للقلق الشديد، لقد كنت أقوم بتوثيق وتسجيل المشاعر المعادية للأمريكيين والتي لم أشهد لها مثيلاً من قبل، بما في ذلك أثناء حرب العراق.. لقد كان من غير المقبول بالنسبة لي الاستمرار في تقويض الولايات المتحدة في مختلف أنحاء المنطقة، ولقد كنت أدق ناقوس الخطر. أن هذا يشكل خطراً علينا. إنه يقوض أمننا القومي الأمريكي، يجب علينا أن نغير مسارنا. ورغم كل الجهود التي بذلناها، فقد كان الرد: شكرًا لك. نحن نقدر ذلك. ولكن من فضلك، ابق هادئة بشكل أساسي.

وعن التأثير الذي أحدثته استقالتها، أعربت راريت، عن أملها أن يكون ذلك قد أحدث بعض الخير وأن يكون أيقظ الإدارة قليلًا "ليس استقالتي فحسب"، بل وجميع استقالات الآخرين، مردفة بالقول: "مرة أخرى، أعتبرنا وطنيين، نحن نفعل هذا من أجل بلدنا، وسواء كان ذلك من الداخل أو الخارج، فآمل أن الإدارة ستستمع وتحاول تغيير المسار من أجل جميع المعنيين".