سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقالة وزير الصحة الأردني بعد وفاة مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-13T14:12:38+0000
استقالة وزير الصحة الأردني بعد وفاة مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين

شفق نيوز/ وصل الملك الأردني عبد الله الثاني إلى مستشفى السلط الحكومي غربي العاصمة الأردنية عمان بعد وفاة عدد من المصابين جراء انقطاع الأكسجين، فيما أعلن وزير الصحة استقالته من منصبه على خلفية هذه الحادثة.

وأعلنت الحكومة وفاة 6 مرضى على الأقل جراء الحادث، فيما أفادت مصادر طبية أردنية للجزيرة بوفاة 12 مصابا بفيروس كورونا بعد انقطاع الأكسجين في المستشفى.

وعقدت الحكومة اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الحادثة، كما أكدت مصادر للجزيرة أن الملك عبد الله هو الذي طلب أن يقدم وزير الصحة استقالته.

وقال وزير الصحة نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي في عمان إنه "يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الحادثة التي وقعت في مستشفى السلط".

وقبل استقالته عقد عبيدات اجتماعا في المستشفى، لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت قناة المملكة الحكومية تحدثت في نبأ مقتضب عن وفاة 6 من المرضى في مستشفى السلط الجديد جراء انقطاع الأكسجين عنهم، مشيرة إلى أن حالة من الهلع عمت المستشفى بسبب الحادثة، بالتزامن مع وجود أمني كثيف.

وقالت مصادر طبية في عمان أيمن فضيلات إن انقطاع الأكسجين استمر من الساعة السادسة وحتى الثامنة من صباح اليوم السبت، مما دفع إدارة المستشفى للاستعانة بسيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني لإمدادها بالأكسجين.

related

نتنياهو يحذر: الاصابات بكورونا قد تصل للمليون في اسرائيل

Date: 2020-03-24 11:37:59
نتنياهو يحذر: الاصابات بكورونا قد تصل للمليون في اسرائيل

شركة تعد بتوفير 200 الف جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

Date: 2020-10-28 10:14:26
شركة تعد بتوفير 200 الف جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

"سلالة جديدة" تجبر بريطانيا على إعادة فرض الحجر المنزلي

Date: 2020-12-19 18:20:46
"سلالة جديدة" تجبر بريطانيا على إعادة فرض الحجر المنزلي

تركيا تعلن عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا

Date: 2020-03-13 07:49:36
تركيا تعلن عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا

ارتفاع الاصابات بكورونا في ايران و روحاني يفرض قيودا "ذكية"

Date: 2020-07-02 14:44:41
ارتفاع الاصابات بكورونا في ايران و روحاني يفرض قيودا "ذكية"

وفيات كورونا في إيران تتخطى الـ3600 والإصابات تلامس الـ6 آلاف

Date: 2020-04-05 13:08:10
وفيات كورونا في إيران تتخطى الـ3600 والإصابات تلامس الـ6 آلاف

وفيات كورونا في إيران تلامس 20 الفا

Date: 2020-08-17 10:13:15
وفيات كورونا في إيران تلامس 20 الفا

برغم نقص التجهيزات الطبية وتكدس السكان.. افريقيا الأقل إصابة بكورونا

Date: 2020-03-18 17:27:01
برغم نقص التجهيزات الطبية وتكدس السكان.. افريقيا الأقل إصابة بكورونا