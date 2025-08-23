استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد فشل مبادراته ضد إسرائيل

شفق نيوز- أمستردام

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، يوم السبت، تقدمه باستقالته بعد فشل مبادراته لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب معارضة داخل الحكومة.

وقال فيلدكامب، في تصريحات نقلتها قناة "إن أو إس" الهولندية، إنه شعر بأنه "مقيد" في قدرته على تنفيذ السياسات التي يراها ضرورية، معربًا عن شكوكه في حدوث أي تغيير خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن زملاءه في الحكومة "غير مستعدين للتعاون".

وأضافت التقارير أن الثقة بالوزير تضررت بشدة داخل مجلس الوزراء بسبب الغموض المحيط باعتماد إجراءات إضافية ضد إسرائيل، كما أن مبادراته لم تحظَ بموافقة باقي الوزراء، رغم تعهده بتقديم مقترحات أمام البرلمان الهولندي.

وأشارت القناة إلى أن وزراء من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" (إن سي إس)، الذي ينتمي إليه فيلدكامب، قرروا أيضًا الانسحاب من الحكومة بعد استقالته.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد الموقف الإنساني في قطاع غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.

وأفادت تقارير أممية بأن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون من سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها، مع توقع وصول عدد المتأثرين إلى أكثر من 640 ألف شخص بحلول نهاية سبتمبر، وفق التصنيف الدولي للأمن الغذائي.

وكانت هولندا قد وقعت مع 21 دولة، الخميس، على بيان مشترك اعتبر مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".