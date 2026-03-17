استقالة مفاجئة لمسؤول أميركي كبير بسبب الحرب ضد إيران

أعلن مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب جو كينت، يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، مؤكداً أن قرار الحرب ضد إيران يقف وراء هذه الخطوة.

وقال كينت، في تصريحات نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "إيران لا تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "قرار الحرب جاء نتيجة ضغوط من إسرائيل وجماعات ضغط أميركية قوية مرتبطة بها".

وتولى كينت منصبه في تموز/ يوليو الماضي عقب تصويت متقارب في مجلس الشيوخ (52 مقابل 44)، في مؤشر واضح على حجم الانقسام السياسي المحيط بشخصه وخلفياته منذ البداية.

ويُعرف بارتباطه بتيارات يمينية متشددة، فضلاً عن سجله المهني الذي يجمع بين العمل العسكري والاستخباراتي، إذ خدم ضمن القوات الخاصة الأميركية (القبعات الخضراء) وشارك في 11 مهمة ميدانية، قبل أن ينتقل للعمل في وكالة الاستخبارات المركزية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، كما شملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.