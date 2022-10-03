استغل عدم وجود القوة الامنية.. مودع لبناني يقتحم مصرفا للحصول على أمواله

شفق نيوز /أقدم مودع لبناني، اليوم الاثنين، على اقتحام مصرف "لبنان والمهجر" في العاصمة بيروت، وتمكن من الحصول على وديعته المالية، فيما بينت جهات مصرفية أن الشخص استغل عدم تواجد القوة الامنية المكلفة بحماية المصرف.

وقالت جمعية "صرخة المودعين" في تغريدة على "تويتر" إن "المودع زاهر خواجة حرر مبلغا ماليا قدره (11750 )دولارا من (بلوم بنك) فرع حارة حريك، وبقي له (750) دولارا في البنك".

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين في بيان نقله موقع (روسيا اليوم) بأن "أربعة أشخاص أحدهم المودع زاهر خواجة كانوا قد اقتحموا (بنك لبنان والمهجر) فرع حارة حريك وحصلوا على وديعتهم (11 ألف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش الذي انتشر بعد ذلك في المنطقة".

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على اثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان. وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ نهاية عام 2019، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وخسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، أما نسب التضخم ففاقت الـ100%.