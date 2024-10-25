استعداداً للهجوم الإسرائيلي.. واشنطن ترسل مقاتلات F16 للشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، يوم الجمعة، وصول سرب طائرات إف ـ16 متمركز بألمانيا، إلى منطقة عمليات القيادة الوسطى في الشرق الأوسط، وذلك تحسباً لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي المرتقب.

وأعلن الجيش الأمريكي أن طائرات مقاتلة من طراز F-16، التي تتمركز في ألمانيا، انضمت إلى نطاق القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وهي القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتستعد إيران لهجوم إسرائيل المرتقب عليها، وأمرت بوضع قواتها في "حالة تأهب قصوى" من أجل الاستعداد للحرب، وأيضاً "محاولة تجنبها"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن 4 مسؤولين إيرانيين قولهم في مقابلات عبر الهاتف هذا الأسبوع، إن المرشد الإيراني علي خامنئي "أمر الجيش بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي"، لافتين إلى أن حجم أي رد إيراني سيعتمد إلى حد كبير على "شدة الهجمات الإسرائيلية".