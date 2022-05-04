استطلاع يظهر تفوق حزب أردوغان وحليفه على المعارضة

شفق نيوز/ كشف استطلاع للرأي في تركيا عن تفوق حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وشريكه، حزب "الحركة القومية"، على بقية أحزاب المعارضة.

وبحسب الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، أجرت الاستطلاع شركة "Optimar Research" حول نتائج الانتخابات التركية المرتقبة العام 2023 .

وقالت الشركة إنها أجرت استطلاعها بين 23 إلى 28 أبريل/نيسان المنصرم، حيث طرحت على 847 مواطنًا، سؤال "إلى أي حزب ستصوتون إذا كانت هناك انتخابات عامة الأحد؟.

وأشارت النتائج إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 36.2 % من أصوات المشاركين بالاستطلاع، فيما حصل حليفه حزب "الحركة القومية" على 10.1% .

أما حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، فحصل على 26.6 % من الأصوات، وحصل شريكه في تحالف "الأمة"، حزب "الخير" على 10.6 %، وفق النتائج نفسها .

وأوضحت النتائج أن حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يمثل الكورد غالبية مؤيديه، حصل على 10.2% من الأصوات.

ووفق هذه النتائج يكون تحالف "الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، حصل على 46.3 % من الأصوات، مقابل 37.2 % حصل عليها تحالف "الأمة" المعارض.

وحول الانتخابات الرئاسية، حصل الرئيس أردوغان في الاستطلاع نفسه على 33% من الأصوات، فيما حصل منصور يافاش، رئيس بلدية العاصمة، أنقرة، المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري"، على 13 %، أما كمال كليتشدار أوغلو، زعيم الحزب نفسه، فقد حصل على 12 %، بينما حصل إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول على 9 %.