استطلاع أممي يحذر: اجتياح رفح يفاقم مخاطر الموت والإصابات لـ700 ألف امرأة وفتاة

شفق نيوز/ حذر استطلاع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يوم الثلاثاء، من أن اي اجتياح بري لرفح سيفاقم مخاطر الموت ووقوع الإصابات الوشيكة بين 700,000 امرأة وفتاة.

وأشار الاستطلاع الى تضخم عدد السكان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بمقدار خمسة أضعاف، وارتفاعه من 250,000 إلى 1.4 مليون شخص في غضون سبعة أشهر فقط من الحرب.

ولفت الى تدهور ظروف الصحة الجسدية والنفسية للنساء والفتيات تدهوراً كبيراً، حسبما كشفته بيانات استطلاع جديد أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وحذر الاستطلاع من أن مخاطر الموت ووقوع الإصابات الوشيكة ستتصاعد بين 700,000 امرأة وفتاة في رفح مع أي اجتياح بري لأنه ليس لديهن أي ملاذ آمن يهربن إليه من القصف والقتل.

وقُتلت أكثر من 10,000 امرأة في غزة منذ بداية الحرب، من بينهن 6,000 أم تركن وراءهن 19,000 طفلاً يتيماً.

وتصف امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا الوضع قائلةً: "ليس هناك أمن ولا أمان. أنا خائفة على حياتي وحياة زوجي وأطفالي. حتى لو ظللتُ أتكلّم عن ذلك للمائة سنة القادمة، فلن أستطيع أن أصف الخوف الذي نعيش فيه".

واكد استطلاع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه "في رفح الآن 700,000 امرأة وفتاة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه".

وأعربت 93 في المائة من المشاركات في الاستطلاع عن شعورهن بعدم الأمان سواء داخل منازلهن أو في أماكن النزوح المؤقتة.

وتابع أن "أكثر من 80 في المائة من النساء يشعرن بالاكتئاب، و66 في المائة غير قادرات على النوم، وأكثر من 70 في المائة يعانين من القلق والكوابيس المتزايدة"، مبيناً أن "أكثر من نصف النساء اللاتي شملهن الاستطلاع (51 في المائة) يعانين من حالة طبية تتطلب رعاية طبية عاجلة منذ بداية الحرب، مع عدم قدرة 62 في المائة منهن على تحمل تكاليف الرعاية الطبية اللازمة".

وأبلغت أكثر من 6 من كل 10 من النساء الحوامل الآن أو اللاتي حملن منذ تشرين الأول/ أكتوبر عن حدوث مضاعفات صحية، بما في ذلك 95 في المائة منهن أبلغن عن التهابات في المسالك البولية، و80 في المائة أبلغن عن إصابتهن بفقر الدم، و30 في المائة أبلغن عن حدوث مخاض مبكر، و50 في المائة أبلغن عن تعرضهن لاضطرابات ارتفاع ضغط الدم.

وفي الأسر التي فيها أمهات مرضعات، أفادت 72 في المائة منهن بوجود تحديات في الرضاعة الطبيعية وتلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال.

وأشار 8 من كل 10 من المشاركين الإناث والذكور في الاستطلاع (79 في المائة) أن الأمهات يتحملن مسؤولية أكبر من الرجال في تقديم الدعم النفسي لأفراد الأسرة البالغين والأطفال على حد سواء.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث إن "النساء والفتيات في رفح، كما هو الحال في باقي أنحاء قطاع غزة، يعشن في حالة من اليأس والخوف المستمرين بالفعل.

وسيكون الاجتياح البري تصعيداً لا يُحتمل ويهدد بقتل آلاف المدنيين وإجبار مئات الآلاف على الفرار مرة أخرى. لا بد من حماية المدنيين. نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع. الحاجة إلى السلام لم تكن أكثر إلحاحاً من الآن هذا هو أملنا الوحيد".

ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 (2024) الصادر في 25 آذار/ مارس 2024، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، والوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية.