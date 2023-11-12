استطلاع: غالبية الألمان متخوفون من "هجمات إرهابية كبيرة" تستهدفهم بسبب غزة

شفق نيوز/ كشف استطلاع جديد للرأي الألماني، يوم الأحد، عن تخوف غالبية مواطني هذا البلد الأوروبي من تعرض بلادهم لهجمات إرهابية بسبب الحرب الدائرة في غزة، وكذلك مع زيادة عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا بسبب هذه الأحداث.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، أن 59% ممن شملهم الاستطلاع صرحوا بأنهم يعتبرون حدوث هجمات يسفر عنها عدد كبير للغاية من القتلى يعد "أمراً محتملاً للغاية أو محتمل نوعاً ما"، فيما عارض 27% فقط هذا الرأي.

كما كشف الاستطلاع عن أن المخاوف من حدوث هجمات إرهابية محتملة تعد أكثر ما يثير القلق كعواقب محتملة للحرب في غزة بالنسبة لـ25% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع، فيما ذكر 26% منهم أن أكثر ما يثير قلقهم نتيجة هذه الحرب هو زيادة عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا.

فيما وصف 17% فقط من الألمان معاداة السامية المتزايدة حالياً في ألمانيا بأنها مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لهم في أعقاب هذه الحرب.

وفي المرتبة التالية لذلك جاء تردي العلاقات من الدول الإسلامية، حيث ذكر 10% ممن شملهم الاستطلاع أن هذا الأمر يعد أكثر ما يثير قلقهم في خضم هذه الحرب.

وجاء الخوف من ارتفاع أسعار الطاقة في المرتبة قبل الأخيرة بالنسبة لأكثر ما يثير مخاوف الألمان في أعقاب الحرب بغزة، حيث وصف 8% ذلك بأنه أكبر مصدر للقلق بالنسبة لهم حالياً، فيما جاء العداء المتزايد تجاه المسلمين في المرتبة الأخيرة بين أكثر ما يثير مخاوف الألمان في هذا السياق، وذلك بنسبة 6% فقط.

وفي المقابل ذكر 32% أن الحكومة الاتحادية تنحاز بقوة لإسرائيل، واعتبر 7% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن ألمانيا تساند الفلسطينيين بقوة.

جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 3 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وشمل 2123 شخصاً على مستوى ألمانيا.

ويأتي استطلاع الرأي في خضم العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رداً على هجوم نفذته حماس في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأدى إلى مقتل المئات من الإسرائيليين.