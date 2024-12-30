استطلاع رأي: غالبية الشباب العربي يرون بلدانهم تسير بالاتجاه الخاطئ

شفق نيوز/ أظهر استطلاع لشركة استشارات العلاقات العامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أصداء بي سي دبليو"، يوم الاثنين، أن غالبية الشباب العربي يتفقون على أن بلدانهم تسير بالاتجاه الخاطئ.

وبحسب الاستطلاع الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن 52% من الشباب العربي يقولون إن بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ.

وأوضح الاستطلاع أيضاً أن نصف الشباب العربي يرون من الصعوبة الحصول على وظيفة جديدة في بلدانهم، و21% من الشباب يعانون من الديون.