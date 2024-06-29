استطلاع رأي.. الأمريكيون يؤيدون استبدال بايدن في سباق الرئاسة

شفق نيوز/ أظهر استطلاع للرأي، يوم السبت، أن أغلبية الأمريكيين يرون أنه من الأنسب استبدال الرئيس الحالي جو بايدن، بمرشح آخر عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال 60 % من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب استبدال الرئيس بايدن "بالتأكيد" أو "على الأرجح" كمرشح عن الحزب الديمقراطي، بعد أدائه في مناظرة، الجمعة، مع دونالد ترامب.

وشارك في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسالت" ونشر على موقع "أكسيوس"، 2068 شخصا.

ومن بين الناخبين الديمقراطيين، قال 21 % إنه لا ينبغي استبدال بايدن "بالتأكيد"، بينما قالت نسبة 20 % "ربما لا".

وذكر 57 % ممن تابعوا المناظرة الرئاسية وشاركوا في الاستطلاع أن ترامب "تفوّق" على بايدن.

وفي أول كلمة له بعد ساعات من المناظرة التلفزيونية أمام ترامب، أكد بايدن عزمه الفوز بالانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشدد بايدن على عزمه خوض السباق الرئاسي رغم أدائه "السيئ" في المناظرة التي خاضها، الخميس، أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، بإجماع المراقبين.

وتابع بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية قوله: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة"، وفق تعبيره.

وأضاف بايدن مطمئنا أنصاره قائلا: "أعلم الصواب من الخطأ، أعلم كيفية القيام بهذه المهمة، أعلم كيفية إنجاز الأمور، أعلم، كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا"، بحسب قوله.