استطلاعات رأي تحدد الفائز في الانتخابات التركية

شفق نيوز / رجحت استطلاعات رأي أجراها مركزا الدراسات "Areda" و"Asal"، يوم السبت، فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية، في الجولة الأولى، المقرر انطلاقها صباح غد الأحد.

وأجرى مركز "Areda" للدراسات استطلاعا للرأي في الفترة من 11 إلى 12 مايو/أيار الجاري، بمشاركة 25 ألف شخص، وهي أولى الاستطلاعات التي أجريت بعد انسحاب المرشح محرم إينجه من السباق.

ووفقا للنتائج ، فإن 51.3% من المشاركين في الاستطلاع مستعدون للتصويت لأردوغان، و 44.2% لصالح كيليجدار أوغلو.

وحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن "تحالف الشعب" الذي يضم الحزب الحاكم، سيحصل على أكثر من 51% من الأصوات في الانتخابات النيابية.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات "Asal"، أن أردوغان سيحصل على 50.6% من الأصوات، وكيليجدار أوغلو - 46.3%.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في حالة عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات، يوم 28 مايو.