استخدم "رأس كلب".. ترامب يسخر من بايدن بفلاتر مضحكة

شفق نيوز/ نشر دونالد ترامب مقطع فيديو غريبًا يسخر من الرئيس جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد بعد الظهور المحوري لمنافسه في عام 2024 أمام ملايين الأميركيين، الخميس.

وفي المنشور الغريب على حساب الرئيس السابق على إنستغرام عقب خطاب بايدن المهم في مبنى الكابيتول الأميركي، استخدم ترامب مقطع فيديو لخطاب الرئيس من العام الماضي.

وتضمنت المقاطع أربعة أشكال (فلاتر) مختلفة على وجهي الرئيس ونائبة الرئيس كامالا هاريس لتشويههما، وأظهر أحد الأشكال بايدن وهاريس بعيون منتفخة، التالي كان يرتدي قبعتين ذواتي شعر مضفر على شكل ضفيرة، وأظهر آخر بايدن بأنف يشبه بينوكيو، بينما فرض الفلتر الرابع رأس كلب يتحدث على جسد بايدن، ويبدو أن مقاطع الفيديو قد تم اختيارها بشكل عشوائي، ولم يكن هناك تعليق مع المنشور.

وكان أحد المنشورات العديدة التي نشرها ترامب طوال المساء هي أن بايدن انتقده خلال خطاب ألقاه في وقت الذروة دون أن يذكره بالاسم على الإطلاق، مشيرًا فقط إلى المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل باسم "سلفي".

كان ترامب أيضًا ينشر بغضب على حساب "Truth Social" الخاص به طوال الليل بعد أن وعد بتعليق مباشر على خطاب حالة الاتحاد. بعض من أكثر من 50 "حقيقة" نشرها تضمنت صورًا.

وكانت هناك بضعة خطوط قصيرة بشأن إيران وبوتين وأوكرانيا والحدود. لكن بعض ردوده ركزت بالكامل على مظهر بايدن وليس على سياسته. وكتب في إحداها: "شعره في الأمام أفضل بكثير منه في الخلف!"، وكتب في رسالة أخرى أن بايدن "يبدو غاضبًا جدًا عندما يتحدث"، وكان آخر "إنه غاضب جدًا ومجنون!".

وفي الوقت نفسه، يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه ترامب واجه مشكلات طوال خطاب الرئيس، وأظهرت منصة "Downdetector"، وهي منصة على الإنترنت توفر للمستخدمين معلومات حول حالة مواقع الويب المختلفة، أن "Truth Social" تعاني من اضطرابات.