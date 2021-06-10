ازدياد مخيف بعدد الأطفال العاملين في العالم للمرة الأولى منذ عقدين

شفق نيوز/ أعلن تقرير أممي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم "للمرة الأولى منذ 20 عاماً"، محذرة من تعرض ملايين آخرين لخطر العمل بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقالت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسيف" في تقرير مشترك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "حتى مطلع العام 2020 ارتفع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون طفل في السنوات الأربع الماضية".

وحذر التقرير من أنّ "تسعة ملايين طفل إضافي في العالم معرضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب الجائحة"، مرجحة "ارتفاع هذا الرقم إلى 46 مليوناً إذا لم تتوفّر لهم إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية الضرورية".

واشار إلى أن "الصدمات الاقتصادية الإضافية وإغلاق المدارس بسبب كوفيد-19 يعنيان أنّ الأطفال العاملين أصلاً قد يعملون ساعات أطول أو في ظروف تزداد سوءاً، في حين سيضطر كثيرون غيرهم إلى مزاولة أسوأ أشكال عمل الأطفال بسبب خسارة وظائف ودخل أفراد الأسر الضعيفة".